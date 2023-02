Schneesturm: Kelis wäre mit Kindern fast von Klippe gefallen

Kelis (43) ist noch mal mit dem Schrecken davongekommen. Die Sängerin hat eine schwere Zeit hinter sich. Im vergangenen Jahr hatte sie ihren Ehemann Mike Mora verloren. Er war im Alter von nur 37 Jahren an Krebs gestorben. Doch auch das neue Jahr startete für die "Milkshake"-Interpretin nicht wirklich gut: Kelis und ihre Kinder gerieten in ein Unwetter und mussten gerettet werden.

In Teilen des US-Bundesstaats Kalifornien wütete am Wochenende ein Schneesturm. Kelis und ihre Kinder waren genau in der betroffenen Region mit dem Auto unterwegs und gerieten ins Wetterchaos – ihr Truck steckte fest. "Mein Plan war, die Kinder mit in den Schnee zu nehmen, aber wir sind fast von einer Klippe gefallen", erklärte die dreifache Mutter in einem Instagram-Beitrag. Am Ende wurde sie und ihre Liebsten aber in Sicherheit gebracht.

Kelis konnte das Ganze offenbar mit Humor nehmen. In einem Video machte sich über ihr Outfit lustig – im Hintergrund sieht man die Rettungsmaßnahmen. Um sich bei den niedrigen Temperaturen warmzuhalten, hatte sie sich gleich mehrere Jacken übereinander angezogen. "Seid immer vorbereitet", betonte sie, als sie ihre "Rettungsmode" präsentierte.

