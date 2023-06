So reagiert Kelis auf Dating-Gerüchte um sie und Bill Murray

Sie reagiert endlich auf die Spekulationen! Die Sängerin Kelis (43) hatte im Jahr 2003 einen weltweiten Hit mit dem Song "Milkshake" gelandet. In den letzten Wochen hat die Musikerin allerdings eher mit ihrem Privatleben von sich reden gemacht. Die Gerüchte um eine Beziehung zwischen ihr und dem deutlich älteren Schauspieler Bill Murray (72) wollen einfach nicht abreißen. Nun reagiert die Sängerin erstmals selbst auf die Gerüchteküche!

Unter einem Instagram-Post, der die Sängerin in im Bikini zeigt, häufen sich neben Komplimenten von Fans zu ihrer tollen Erscheinung auch Fragen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus. Ein Nutzer schreibt unter das Bild: "Ma'am, würden Sie sich bitte zu den Gerüchten um Bill Murray äußern?" Darauf antwortet Kelis kurz und knapp: "Nein, Babe – mach dir keine Mühe." Sie stellt also klar, dass sie die Spekulationen unkommentiert lassen werde.

Die Gerüchte waren entstanden, nachdem Bill bei mehreren Auftritten der Performerin im Publikum gesessen haben soll. Ein Insider hatte gegenüber The Sun verraten, dass sich die beiden wohl sowohl in den USA als auch in Großbritannien mehrfach begegnet wären und sich gut verstehen würden.

Instagram Kelis, Sängerin 2023

Getty Images Bill Murray, Schauspieler April 2023

Getty Images Kelis, Sängerin 2022 in Beverly Hills

