Mit diesem süßen Schnappschuss bringt Kelis Rogers (41) die Herzen ihrer Fans definitiv zum Höherschlagen! Mitte September verkündete die Sängerin besonders erfreuliche Nachrichten: Sie ist zum dritten Mal Mutter geworden – allerdings erstmals mit einer kleinen Tochter. Von Bildern des kleinen Wonneproppens fehlt seit der Geburt allerdings jede Spur – bis jetzt: Kelis teilte eine erste Aufnahme ihres Töchterchens – wenn auch nur ein kleines Detail!

Via Instagram veröffentlichte Kelis am vergangenen Freitag eine erste Aufnahme, auf dem erstmals der Körper sowie die Hand ihres jüngsten Nachwuchses zu sehen sind. Wie Mama Kelis trägt auch das Mädchen bereits funkelnde Kettchen um ihr Handgelenk. "Ein Mädchen zu haben ist irgendwie ganz anders", schrieb die Musikerin. Bisher drehte sich ihr Alltag als Mutter der beiden elf- und fünfjährigen Jungen, Knight Jones und Sheperd Mora, um Superhelden, Waffen und Co.

Diese Spielzeuge und Interessen haben sich durch das neue Familienmitglied teilweise verändert. "Versteht mich nicht falsch, wir werden es auch weiterhin mit Superhelden-, Waffen- und Kriegsspielen zu tun haben. Aber wir werden dabei Diamanten, Rubinen und Perlen tragen", erklärte die 41-Jährige zufrieden.

