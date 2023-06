Bill Murray (72) und 30 Jahre jüngere Kelis daten sich wohl

Die beiden scheint der Altersunterschied nicht zu stören. Im vergangenen Jahr wurden die ersten Vorwürfe gegen den Schauspieler Bill Murray (72) laut, er habe regelmäßig Filmmitarbeiterinnen bedrängt. Anfang 2023 äußerte sich auch seine ehemalige Kollegin Geena Davis (67). Er habe sie gezwungen, ein Massagegerät auszuprobieren, um ihr auf unangemessene Weise näherzukommen. Sein Datingleben scheinen diese Vorwürfe allerdings nicht zu beeinflussen – immerhin soll er eine neue Flamme am Start haben.

Der "Ghostbusters"-Darsteller war bei einem Auftritt von Kelis (43) in London am vergangenen Wochenende am Bühnenrand zu sehen – und wurde auch bei anderen Auftritten der Sängerin gesichtet. Ein Freund sagte gegenüber Sun: "Sie haben sich bereits in den USA getroffen, was in der Branche für Gesprächsstoff sorgte, und jetzt treffen sie sich in London, während sie beide hier sind. Sie haben sich offensichtlich gut verstanden." Außerdem sollen sie im selben Hotel gewesen sein. "Was auch immer sie zusammengebracht hat, und so unwahrscheinlich es auch scheint, sie sind beide Single und haben trotz des großen Altersunterschieds Spaß", fügte die Quelle hinzu.

Aber die beiden sind nicht die Einzigen, denen das Alter egal zu sein scheint. Al Pacino (83) wird mit stolzen 83 Jahren nämlich noch mal Vater: Seine Freundin Noor Alfallah erwartet ein Kind. Darüber soll der Schauspieler sehr erfreut sein! "Al liebt es, Vater zu sein, das war schon immer so. Er ist begeistert", plauderte eine Quelle gegenüber People aus.

Getty Images Bill Murray, Schauspieler

Getty Images Kelis, Sängerin

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

