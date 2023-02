Tessa Bergmeier brach nach Dschungelcamp Kontakt zu Papis ab

Da ist Tessa Bergmeier (33) erbarmungslos! Das Model nahm an der diesjährigen Staffel vom Dschungelcamp teil. In der Show polarisierte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ganz schön. Zum einen rechnete sie in der Sendung mit Heidi Klum (49) ab. Zum anderen legte sie sich mit ihren Mitcampern an. Zu Papis Loveday (46) hatte Tessa eigentlich ein gutes Verhältnis, doch jetzt hat sie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Den Grund verriet sie im Promiflash-Interview!

Promiflash traf Tessa auf der Too Hot To Handle: Germany-Netflix-Party in Berlin. Auf dem Event meinte die gebürtige Baden-Württembergerin, dass sie vom Dschungelcamp-Cast nur noch mit Jolina Mennen (30) in Kontakt stehe. Dem Rest habe sie den Rücken zugekehrt, allen voran Papis. "Papis habe ich gefurshamt, weil der einen Pelz angehabt hat", erklärte die 33-Jährige.

Im Dschungelcamp sprach Tessa ganz offen darüber, vegan zu leben und animierte ihre Mitcamper, es ihr gleichzutun. Das kam nicht bei allen gut an. Auch beim großen Wiedersehen bekamen sie und Claudia Effenberg (57) sich deswegen in die Haare. Inzwischen habe die Frau von Steffen Effenberg (54) Tessa blockiert, meinte sie gegenüber Promiflash. Dennoch habe Tessa Erfolg damit gehabt, Menschen zu einem veganen Leben zu bewegen, betonte sie.

Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Tessa Bergmeier, Model

