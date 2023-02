Versucht Iris Kleins Ex Peter sich bald als Elvis-Imitator?

Steht Peter Kleins (55) erfolgreiche Musikkarriere bereits in den Startlöchern? Vor Kurzem versetzte ein Drama um den Lackierer und seine Ehefrau Iris Klein (55) die Medienwelt in Aufruhr: Nachdem der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat seine Frau betrogen haben soll, trennte sich das Paar – XXL-Schlammschlacht inklusive. Ein Liebes-Comeback ist zwar ausgeschlossen, inzwischen ist bei den beiden aber glücklicherweise Frieden eingekehrt. Sorgt Peter demnächst mit etwas anderem für Schlagzeilen?

Dass der Reality-TV-Star überlegt, als Kneipensänger in Hamburg aufzutreten, war bereits bekannt. Wartet aber womöglich auch eine große Karriere als Imitator von Elvis Presley (✝42) auf ihn? Zumindest teilte Peter auf Instagram bereits mehrere Videos, in denen er Songs der Musiklegende performt, unter anderem "In The Ghetto" oder "Always on My Mind". Fans fanden die Darbietungen sogar ziemlich gut.

Aber was sagen die Profis zu Peters Stimme? Der Musikmanager Thomas M. Stein (74) zeigte sich gegenüber Bild nicht ganz überzeugt: "Wahrscheinlich kann Peter Klein wirklich in der einen oder anderen Kneipe singen, ja. Aber auf dem hart umkämpften Musikmarkt sehe ich für ihn als Solokünstler keine Chance." Schlagerstar Ikke Hüftgold (46) hingegen war mehr als begeistert von Peters Elvis-Performance.

Instagram / peterklein_official Peter mit seiner Frau Iris Klein, April 2022

Getty Images Thomas M. Stein, Musikproduzent

Getty Images Ikke Hüftgold bei "Promi Big Brother 2020"

