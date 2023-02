Wegen Pflaster: Khloé Kardashian klärt über ihren Tumor auf

Khloé Kardashian (38) gibt ein Update zu ihrem Gesundheitszustand! Bereits vor einigen Monaten hatte die The Kardashians-Darstellerin verraten, dass sie sich einem operativen Eingriff unterziehen musste. Der Grund: ein Tumor auf ihrer Wange. Nach der OP trägt die Reality-TV-Bekanntheit ein Mini-Pflaster im Gesicht – einige Follower scheinen sich jedoch dennoch zu fragen, was es mit der Bandage auf sich hat. Im Netz spricht Khloé nun ganz offen über den Eingriff!

Unter ihrem neuesten Instagram-Selfie muss sich Khloé einiges anhören. Einige Follower haben offenbar nämlich nichts von dem Tumor und der Operation der 38-Jährigen mitbekommen. Vor allem ein User stört sich an dem Mini-Pflaster und fragt sich in einem unhöflichen Kommentar, "was zum Teufel" die Beauty auf der Wange trägt.

Die Mutter von True Thompson (4) lässt sich davon jedoch nicht beirren – vielmehr nutzt Khloé die Chance, um ihre Fans an ihrem Heilungsprozess teilzuhaben. "Das ist ein Verband. Ich habe mir einen Tumor aus dem Gesicht entfernen lassen, aber es geht mir total gut. Danke, dass du gefragt hast", entgegnet sie daraufhin freundlich.

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian mit Pflaster auf der Wange

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de