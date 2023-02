Wird's wahr? Sandra Sicora hat feuchten Traum mit Calvin!

Handelt es sich hierbei um Wunschdenken von Sandra Sicora (30)? Die einstige Ex on the Beach-Kandidatin geht aktuell als Single durchs Leben. Nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island V.I.P gaben die Beauty und ihr damaliger Freund Tommy Pedroni ihre Trennung bekannt. Seitdem wurde es in Sachen Liebe ziemlich still um den Realitystar. Ob sich dies bald ändern wird? Denn Sandra hatte einen feuchten Traum mit keinem Geringeren als Calvin Kleinen (30)!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 30-Jährige von ihrem Vergnügen mit dem Blondschopf. "Es waren noch andere dabei, aber ich weiß nicht wer", begann Sandra zu erzählen. In ihrem Traum schien es zwischen den beiden wild herzugehen: "Calvin und ich waren mit anderen in einem Zimmer, wir lagen auf einer Couch, haben rumgemacht." Am Ende wurde die heiße Session unterbrochen, da Sandra von der Couch gefallen sei.

Doch auch im echten Leben sind sich die beiden nähergekommen. Zu dem Zeitpunkt soll die TV-Bekanntheit solo und auf einer Feier auf den 30-Jährigen getroffen sein. "Calvin und ich haben auf einer Hausparty geknutscht", verriet Sandra gegenüber Promiflash.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Star

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Darsteller

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

