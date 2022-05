Jetzt spricht Sandra Soleil (29) endlich Klartext! Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ist mit ihrem Freund Tommy Pedroni bei #CoupleChallenge zu sehen. In der Reality-TV-Show traf sie unter anderem auch auf den TV-Aufreißer Calvin Kleinen (30) und dessen Bruder Marvin. Doch die Influencerin und der Temptation Island-Beau schienen sich nicht unbekannt zu sein: Letzterer deutete sogar an, dass zwischen ihnen etwas lief – und das, obwohl Sandra zu diesem Zeitpunkt angeblich schon mit Tommy zusammen war. Jetzt klärt die Kölnerin auf: Was ging denn mit Calvin?

In der finalen Folge müssen die Brünette und der Aachener gemeinsam die Betten in der Lodge neu beziehen. Calvin ergreift dabei die Initiative und will von seiner Mitstreiterin wissen, ob sie eigentlich noch Single war, als sich die beiden im vergangenen Winter auf einer Hausparty getroffen hatten. Sandra stellt prompt klar, dass Tommy und sie erst seit dem Sommer ein Paar sind – und spricht daraufhin ganz offen über die berüchtigte Sause. "Von seiner Seite war es mehr flirty. Da müssen wir aber nicht so krass darüber reden, weil da war halt nichts", meint sie. Der Promis unter Palmen-Star scheint ebenfalls nicht mehr allzu viele Erinnerungen an den Abend zu haben: "Ich war total betrunken – und ich glaube, sie auch."

Zusätzlich betont die 29-Jährige noch einmal, dass sie zum Zeitpunkt der Party in keiner Beziehung war. Tommy sei damals nämlich bei den Dreharbeiten von Are You The One? gewesen. "Und wir hatten halt gar nichts mehr. Eine Fernbeziehung funktioniert nicht, wenn man sich nicht treffen kann. [...] Das war alles auf Eis gelegt", klärt Sandra Calvin noch einmal auf.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Soleil, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / calvin92 "#CoupleChallenge"-Teilnehmer Calvin Kleinen im März 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Soleil, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de