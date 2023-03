Aus diesem Grund gerieten Prinz Harry und Meghan aneinander

Das hat wohl für ganz schön Streit gesorgt! Seit 2018 sind Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) nun schon miteinander verheiratet. Mittlerweile leben sie in den USA, der Heimat der ehemaligen Schauspielerin, und sind glückliche Eltern zweier Kinder. Dass die Amerikanerin und der Brite unterschiedlichen Kulturen angehören, scheint nun kein Problem mehr zu sein. Doch aus diesem Grund hatten sich Harry und Meghan einst ganz schön in die Haare gekriegt!

In der "The Late Show" kam es zwischen dem rothaarigen Royal und dem Moderator Stephen Colbert (58) zu einigen lustigen Missverständnissen. Denn einige britische Wörter sind in der amerikanischen Umgangssprache nicht unbedingt üblich! Das habe auch der 38-Jährige bereits feststellen müssen, wie er erzählte. "Das hat meine Frau und mich zu Anfang unserer Beziehung in ganz schöne Schwierigkeiten gebracht", plauderte er aus.

Bereits in seinen Memoiren "Reserve" hatte Harry darüber berichtet, wie "kulturelle Unterschiede" und "sprachliche Barrieren" zu einem Streit zwischen ihm und seiner Frau geführt hatten. "Meg hat etwas gesagt, das ich falsch aufgefasst habe", hatte er geschrieben. Daraufhin habe der Prinz sie schroff angefahren. Meghan sei dagegen ruhig geblieben und habe ihm erklärt, dass sie "es nicht leiden kann, wenn so mit ihr gesprochen wird".

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2017

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022

