"Blender": Jenny Frankhauser schießt gegen Peter Klein!

Jennifer Frankhauser (30) ist nicht mehr gut auf ihren Stiefpapa zu sprechen. 20 Jahre lang war Peter Klein (55) der Mann an der Seite ihrer Mutter Iris (55) – doch am Rande des Dschungelcamps verliebte er sich in Yvonne Woelke (41) und beendete die Ehe nach zahlreichen Affärengerüchten. Nun versucht die TV-Bekanntheit, positiv in die Zukunft zu blicken – und kann dabei auf die Unterstützung ihrer Tochter zählen: Jenny schoss nun scharf gegen Peter!

Auf Instagram teilte Iris einen Text, in dem sie darüber spricht, durch den schmerzhaften Liebeskummer hoffentlich nur stärker zu werden. Das sieht Jenny offenbar genauso: "Sei froh, so einen Blender los zu sein! Auf dich wartet etwas Besseres, da bin ich mir sicher", kommentierte sie unter das Foto ihrer Mutter. Da stimmen die Fans der Ex-Dschungelkönigin offenbar zu: Der Kommentar konnte über 2.000 Likes einheimsen.

Doch es ist nicht das erste Mal, dass Jenny sich nach dem Rosenkrieg negativ über ihren Stiefvater äußert. "Ich habe die ganze Zeit an ihn geglaubt [...] und ich glaube, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so enttäuscht von einem Menschen", hatte sie fassungslos erklärt, nachdem Peter die Gefühle zu Yvonne bestätigt hatte. Zuvor hatte er jegliche enge Verbindung zu der Schauspielerin stets abgestritten.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihrer Tochter Jennifer Frankhauser

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Steffen, Jenny Frankhauser, Lucas und Sophia Cordalis, Daniela Katzenberger und Peter und Iris Klein

Anzeige

ActionPress / Dirk Zengel Yvonne Woelke und Peter Klein am Flughafen in Frankfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de