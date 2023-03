Iris Klein bekommt Dating-Anfragen von Männern und Frauen

Iris Klein (55) ist offenbar heiß begehrt auf dem Single-Markt! Vor einigen Wochen hatte die Influencerin befürchtet, dass ihr Ehemann Peter Klein (55) eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) hat. Auch wenn er das zunächst abgestritten hatte, gab er schließlich zu, tatsächlich Gefühle für die Schauspielerin entwickelt zu haben. Nun will das Paar getrennte Wege gehen. Auf lange Suche nach etwas Neuem muss sich das TV-Gesicht jedoch nicht begeben: Offenbar bekommt Iris Dating-Anfragen von Männern und Frauen!

In ihrer Instagram-Story teilt Iris immer wieder Updates zu ihrem aktuellen Gemütszustand. So auch am Dienstagabend – und dabei kann man sogar ein Lächeln auf den Lippen der 55-Jährigen erkennen. Der Grund: Iris ist geschmeichelt von den vielen Dating-Anfragen, die bei ihr eintrudeln. "Ich muss gerade so lachen, weil mir schreiben ja echt viele Männer, die sich mit mir treffen wollen. Aber auch genau so viele Frauen. [...] Ja, vielleicht. Warum nicht mit einer Frau?", amüsiert sie sich.

Auch wenn Iris im Rahmen ihrer neuesten Story sogar wieder lachen kann, leitet die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin noch immer schwer unter ihrem neuen Beziehungsstatus. Deshalb deutete sie sogar zuletzt im Netz an, zu Beruhigungsmitteln greifen zu müssen. "Ich habe die genommen, ganz klar, weil ich wirklich am Ende war", bestätigte sie. Inzwischen würde sie die jedoch nicht mehr einnehmen.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022, Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

