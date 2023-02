Nach Box-Sieg: So süß begrüßte Molly-Mae Hague ihren Tommy

Molly-Mae Hague (23) ist ganz stolz auf ihren Schatz! Vor wenigen Monaten war die Love Island-Bekanntheit zum ersten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Partner Tommy Fury begrüßte sie Töchterchen Bambi auf der Welt. Seither ist das kleine Familienglück perfekt. Tommy musste jedoch drei Wochen ohne seine beiden Mädels auskommen – er trat bei einem Boxkampf gegen Jake Paul (26) an, den er für sich entschied. Nun kehrte der Sportler zurück nach Hause – und Molly bereitete ihm einen liebevollen Empfang!

In ihrer Instagram-Story hielt Molly den niedlichen Moment fest, als Tommy mit seinem gewonnenen Titel in seine vier Wände zurückkehrte. Grinsend öffnete er die Tür und seine Partnerin fiel ihm mächtig stolz in die Arme. Neben ihr und Töchterchen Bambi warteten auch Ballons sowie ein großes Schild, auf dem "Willkommen zu Hause, Champ" stand, auf ihn.

Tommy freute sich über die süße Geste seiner Freundin augenscheinlich sehr. Überwältigt schenkte er ihr eine weitere Umarmung und flüsterte ihr "toll" ins Ohr. Danach wurde erst einmal mit der kleinen Bambi gekuschelt.

