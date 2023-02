Molly-Mae Hague teilt süßen Moment mit Freund Tommy Fury

Diesen süßen Moment teilt Molly-Mae Hague (23) mit ihren Followern. Seit dem Jahr 2019 ist Influencerin mit dem Profiboxer Tommy Fury zusammen. Die beiden lernten sich bei der britischen Ausgabe von Love Island kennen und verließen die Show auf dem zweiten Platz. Ende Januar 2023 schien ihr Liebesglück dann mit der Geburt ihres Kindes perfekt zu sein. Derzeit befindet sich Tommy bei einem Boxwettkampf – und trotzdem sieht sich die kleine Familie über Face Time. Diese wunderbare Momentaufnahme teilte Molly-Mae im Netz.

"Heute ist deine Nacht. Bring diesen Job zu Ende und komm nach Hause, mein Junge", schrieb die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story am Sonntag. Dazu teilte sie ein Screenshot von dem Videotelefonat, auf dem sie mit ihrem Baby auf dem Arm zu sehen ist – Tommy grinst, genau wie seine Freundin, superglücklich in die Kamera. "Wir sind so stolz auf dich. Dein Team für immer. Los geht es!", führte sie ihre Worte weiter aus.

Bereits kurz nach der Geburt hat Molly-Mae schon den Namen ihres Kindes bekannt gegeben. Ihr Tochter trägt den Namen Bambi – dafür bekam sie viel Kritik und Hate. Das machte ihr so sehr zu schaffen, dass die Instagram-Kommentare zu dem Beitrag abschalten musste.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague im September 2021

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrem Baby im Februar 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

