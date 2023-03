Nach Schlaganfall: Alte Videos machen Coupleontour traurig

Coupleontour haben immer noch mit ihrem Schicksalsschlag zu kämpfen. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte sich das Leben der beiden Influencerinnen Ina und Vanessa von einen auf den anderen Tag verändert: Die Blondine erlitt einen Schlaganfall. Seither kämpft sich die 26-Jährige wieder zurück ins Leben und macht dabei große Fortschritte. Doch wie Nessi jetzt offen zugab, schmerze es beide dennoch, alte Videos von früher zu sehen.

"Ich wollte eigentlich nur was am Laptop machen. Und dann sehe ich gerade so unser 'Boy or Girl'-Video – da musste ich kurz ein bisschen weinen", erzählte Vanessa jetzt in ihrer Instagram-Story. Sowohl der Brünetten als auch ihrer Frau tue es sehr weh, alte Videos von sich zu sehen. "Nicht, weil es nicht schön war – es war wunderschön! Aber genau das ist es. Weil es einfach so schön und leicht war, und man das vermisst und man weiß, dass der Moment nie wieder kommen wird. [...] Man denkt, da war die Welt noch in Ordnung", erklärte die Mama einer Tochter ihren Fans.

"Nichtsdestotrotz bin ich so glücklich, dass wir diese ganzen Aufnahmen haben, weil es einfach so schön ist", stellte die YouTuberin klar. Sie wolle die ganzen Videos auf keinen Fall missen. Alte Fotos anzuschauen sei hingegen weniger schmerzhaft für Vanessa, doch auch das tue weh.

Instagram / coupleontour Coupleontour Nessi und Ina mit ihrem Baby im November 2022

Instagram / inaontourx Coupleontour, Influencerinnen

Instagram / nessiontourx Coupleontour-Ina und Nessi

