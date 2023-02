BTN-Stars Marcel Neue und Laura Hink geben Trennung bekannt!

Nun ist alles vorbei bei Laura Hink und Marcel Neue (33)! Die beiden Berlin - Tag & Nacht-Darsteller waren seit Dezember 2020 ein Paar. Vorher hatten die beiden ihre Liebe rund ein halbes Jahr geheim gehalten. Weder Kollegen am Set noch Fans wussten von ihrem Glück. Seit ihrem Beziehungsouting zeigten die beiden sich gerne zusammen im Netz. Doch jetzt gehen die einstigen Turteltauben wieder getrennte Wege!

In seiner Instagram-Story verkündet der 33-Jährige die traurige Botschaft: "Laura Hink und ich haben uns vor ein paar Tagen dazu entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen." Offenbar herrscht allerdings kein böses Blut zwischen den beiden. "Ich kann Laura nur danken für ihre Ausdauer, ihre Liebe, ihre Zuneigung für Menschen, die sie gern hat", ergänzt Marcel. Außerdem deutet er an, dass er Schuld an dem Liebes-Aus trage: "Es ist für mich eine schmerzhafte Trennung, weil ich dazu einen großen Teil beigetragen habe."

Im Interview mit Promiflash schwärmte der Schauspieler einst sehr von seiner Liebsten : "Sie gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit von zu Hause. Und ich mag ihre Grübchen sehr, wenn sie lächelt. Das verzaubert mich." Seiner Laura schien es da ähnlich zu gehen. Die Laiendarstellerin erklärte, Marcels Art zu lieben: "Wie er mit mir umgeht, wie wir miteinander umgehen. Wir können zusammen lachen, aber auch zusammen weinen."

Anzeige

Instagram / marcelneue Laura Hink und Marcel Maurice Neue im April 2022 auf Kreta

Anzeige

Instagram / marcelneue Laura Hink und Marcel Maurice Neue, TV-Darsteller

Anzeige

RTL 2 Marcel Maurice Neue und Laura Hink im Sommer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de