Streit mit Priscilla: Verzichtet Riley Keough auf Oscars?

Will Riley Keough (33) ihrer Großmutter etwa aus dem Weg gehen? Die Enkelin des legendären Sängers Elvis Presley (✝42) soll nach dem Tod ihrer Mutter Lisa Marie (✝54) mit ihrer Großmutter Priscilla im Clinch liegen. Grund dafür sei vor allem das Testament ihrer Mama, das ihre Oma anscheinend angefochten hat. Die Schauspielerin soll deswegen so aufgelöst gewesen sein, dass sie tagelang geweint habe. Nun könnte Riley sogar auf die Oscar-Verleihung verzichten, um Priscilla aus dem Weg zu gehen.

Ein angeblicher Freund von Priscilla offenbarte The Sun, wie es um die anstehende Oscar-Verleihung in der Familie Presley steht. Demnach werde Priscilla auf jeden Fall erscheinen, denn sie habe maßgeblich am nominierten Biopic "Elvis" mitgewirkt. "Sie war bei dem ganzen Entstehungsprozess des Films dabei und möchte, dass er bei der größten Nacht in Hollywood wahrgenommen wird", betonte der Insider. Für Riley hingegen komme ein gemeinsamer Auftritt mit ihrer Oma nicht infrage: "Freunde haben sich bemüht, die Spannungen zu entschärfen, aber das ist im Moment nicht möglich."

Nachdem Priscilla verkündet hatte, das Testament ihrer Tochter anfechten zu wollen, sei Riley nicht nur schwer enttäuscht gewesen, sondern habe auch jeden Kontakt abgebrochen. Eine Quelle meinte zu Entertainment Tonight: "Riley und Priscilla kommunizieren derzeit nicht miteinander, stehen aber über ihre Anwälte in Kontakt."

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presley und Riley Keough

Getty Images Priscilla Presley, Mai 2022

Getty Images Riley Keough, Filmemacherin

