Top oder Flop? Pedro Pascal mit Strickpulli auf Premiere

Kann Pedro Pascal (47) mit diesem Look punkten? Der Schauspieler ist aus der Filmbranche nicht mehr wegzudenken: Er wirkte nicht nur in diversen namhaften Filmen und Serien wie Game of Thrones, "Narcos" oder The Mandalorian mit, sondern ist seit 2018 auch Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die für die Oscar-Verleihung zuständig ist. Nun feierte er die Premiere der dritten "The Mandalorian"-Staffel – Pedros Outfit spaltet die Gemüter der Fans allerdings.

Pedro machte sich zu der Premiere der dritten Staffel der Star Wars-Serie schick und erschien in einer braunen Anzughose, einem gelben Hemd und einem senfgelben Strickpullover, den er sich lässig um die Schultern gebunden hatte. Das Outfit konnte die Fans jedoch scheinbar nicht so ganz überzeugen: "Wer hat ihm das angetan?", "Und noch ein Stylist, der gefeuert werden muss" oder "Der Pullover gibt mir Lehrer-Vibes", kritisierten einige Nutzer auf Instagram.

Pedros Klamottenwahl fiel aber nicht bei allen durch – einige User nahmen den Beau auch in Schutz und machten ihm Komplimente für das Outfit. "Also ich mag das eigentlich" oder "Das ist der ultimative ästhetische Funk-Look", schrieben seine Fans.

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal im Februar 2023 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de