Trotz XXL-Babybauch: Sängerin Jessie J performt auf Bühne

Jessie J (34) präsentiert mal wieder stolz ihre wachsende Babykugel – und zwar bei einem Auftritt! Nach einer Fehlgeburt im November 2021 verkündete die Sängerin Anfang des Jahres, dass sie erneut schwanger ist. Seitdem versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit niedlichen Babybauch-Updates. Doch obwohl ihre Kugel immer größer wird, kann die "Price Tag"-Interpretin auf eine Sache nicht verzichten: Trotz ihrer fortschreitenden Schwangerschaft ließ sich Jessie nämlich nicht von einem Bühnenauftritt abhalten!

Das zeigen jetzt die Bilder vom vergangenen Montag: In einem durchsichtigen Top, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte, gab Jessie ihre Hits im Sheperd's Bush Empire zum Besten. Dazu kombinierte die 34-Jährige einen schimmernden BH und eine dazu passende Hose in Leder-Optik. Mit schwarzen High Heels und einem glamourösen Make-up machte die Ex von Channing Tatum (42) das Outfit komplett.

Kurz nach ihrer Performance meldete sich Jessie mit einem Video des Auftritts auf Instagram und kündigte gleichzeitig neue Musik an – ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen! "Die letzte Nacht war wirklich episch. Hut ab vor deiner Stimme, deiner Lunge und deiner Blase, dass du zwei Stunden lang durchgehalten hast. Ich weiß nicht, wie du das machst"´ oder "Ich bin so stolz darauf, dass ich hier war, danke Jessie [...]! Du wirst eine unglaubliche Mutter für einen wunderschönen kleinen Jungen sein", kommentierten einige Follower unter dem Clip.

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J 2023

Anzeige

Backgrid / ActionPress Jessie J, Sängerin

Anzeige

John Williams / Avalon / ActionPress Jessie J, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de