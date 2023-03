Bachelor-Leyla emotional: Ex ist mit einer Freundin verlobt

Leyla Lahouar musste in der Liebe schon einiges durchmachen. Die Frankfurterin buhlt gerade um den Bachelor David Jackson. Der Content-Creator gab ihr bereits eine Rose, was bedeutet, dass sie weiter um ihn kämpfen und vielleicht sogar sein Herz erobern kann. In Sachen Beziehungen hat sie bisher jedoch keine rosigen Erfahrungen gemacht: Leylas Ex hat einer Freundin von ihr einen Heiratsantrag gemacht!

In ihrem Vorstellungsvideo erzählte die Kuppelshow-Kandidatin: "Ich hatte meinen ersten und einzigen Freund, mit dem ich sechs Jahre zusammen war. Das war nicht die schönste Beziehung – auch dass er jetzt verlobt ist mit einer Freundin von mir." Sie habe anderthalb Jahre gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. "Da war mein Herz schon so ein bisschen gebrochen", erinnerte sich die 26-Jährige.

Doch inzwischen kann die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin darüber hinwegblicken: "Danach bin ich mit so einem krassen Selbstbewusstsein und so einer krassen Selbstliebe da raus, die mir auch jetzt keiner mehr nehmen kann." Sie sei jetzt mehr als bereit, sich endlich wieder zu verlieben.

