Ist es Teezy? "Ex on the Beach"-Leyla schmust mit einem Mann

Wer greift denn da bei Leyla Lahouar so beherzt zu? Die Beauty war in der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach zu sehen. In der Show traf die Frankfurterin auf ihren Ex-Flirt Teezy. Doch in der Sendung kam es zu einem Zwischenfall. Als Teezy ihr einen Korb gab, reagierte sie mit Gewalt und schlug wie wild auf ihn ein. Daraufhin musste sie die Sendung verlassen. Jetzt postete Leyla ein Foto, das darauf hindeutet, dass sie wieder in einer Beziehung ist!

Auf Instagram teilte Leyla einen Schnappschuss, der sie und einen Mann im Bett zeigt. Während die Wimpern-Onlineshop-Betreiberin auf dem Fremden sitzt, greift dieser ihr beherzt an den Hintern. "Das Leben ist ein Pfirsich", schrieb die TV-Bekanntheit in Anspielung auf ihren prallen Popo dazu. Ihre Follower fluteten die Kommentarspalte mit zahlreichen Flammen-Emojis.

Es entbrannte aber auch zugleich eine Diskussion darüber, wer der unbekannte Mann sein soll. Fans spekulierten, ob es sich um ihren Ex Teezy handeln könnte. "Danke für den Spoiler", meinte ein User enttäuscht, weil sie damit angeblich verraten habe, dass sie und der Düsseldorfer nach der Show zusammen gefunden haben. Meint ihr auch, dass Leyla wieder mit Teezy zusammen ist? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und ein Unbekannter

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, TV-Bekanntheit

RTL / Frank Fastner Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat

