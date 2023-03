"Falsche Ratte": GNTM-Elsa schießt gegen die anderen Girls

Elsa Latifaj klärt die Dinge auf ihre Art und Weise! Die GNTM-Teilnehmerin sorgte bereits in der ersten Folge für großes Aufsehen. Sie hatte öffentlich erklärt, dass sie gerne echten Pelz trage. Daraufhin musste die Österreicherin reichlich Kritik einstecken. Doch auch in der Show polarisiert die Friseurin und kriegte sich mit den anderen Mädchen in die Haare: Elsa zeigte sich ziemlich aufgebracht!

Der 18-Jährigen war zu Ohren gekommen, dass sich eines der Girls über ihren Walk beschwert habe, was die Beauty offensichtlich zur Weißglut brachte. Elsa machte kurzen Prozess und ging zu den anderen Kandidatinnen und stellte diese zur Rede. Doch keines der Nachwuchsmodels war sich einer Schuld bewusst. Für Elsa war das Thema vorerst beendet, allerdings schoss sie: "Das hört sich blöd an, aber die Person ist eine falsche Ratte." Anschließend drohte sie: "Ich werde diese Person durch ganz Deutschland jagen."

Vorerst ist diese Angelegenheit wohl weg vom Tisch. Elsa sei sich ihrer Wirkung auf die anderen äußerst im Klaren – sie sei der Meinung, dass sie Angst vor ihr hätten. "Die denken, ich werde sie anschreien oder sonst was."

ProSieben / Richard Hübner GNTM-Girls beim Dreh mit Starfotograf Rankin

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / elsa_latifaj_98 Elsa Latifaj, GNTM-Kandidatin 2023

