Heidi kickt zwei weitere "Germany's next Topmodel"-Girls!

Zwei weitere Mädels müssen Germany's next Topmodel verlassen! In der vergangenen Woche wurde die Entscheidung von einem Sturm unterbrochen – alle neuen Mädchen von Heidi Klum (49) kamen somit in die nächste Runde. Doch schon zu Beginn der neuen Folge mussten Melissa Stoebke Carbonel und Slata Schneider die Show verlassen. Im Gegensatz zu vergangener Woche fand dieses Mal wieder ein Entscheidungswalk statt. Auch hier konnten nicht alle überzeugen – es flogen direkt die nächsten zwei Mädchen raus.

Melina Rath war die Erste, die künftig nur noch in ihren Träumen von dem Germany's next Topmodel-Titel schwärmen kann. Aber auch Juliette hat jetzt keine Chance mehr, diesen Titel zu ergattern. Bei dem Walk in dieser Woche mussten sich die Mädels auf einem Laufsteg beweisen, der alle vier Jahreszeiten aufwies – zu jeder Saison sollten sie dann eine passende Pose machen.

Doch auch in dieser Woche lief bei der GNTM-Entscheidung nicht alles wie geplant. Heidi konnte nicht persönlich anwesend sein, da sie krank wurde. "Wir werden alle jeden Tag auf den Coronavirus getestet. Und was soll ich sagen? Heute Morgen waren zwei kleine Streifen da", berichtete sie in der Show.

Melina Rath, GNTM-Kandidatin

Juliette, GNTM-Kandidatin

Heidi Klum im Februar 2023

