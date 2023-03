Was? Heidi Klum kann bei GNTM-Entscheidung nicht dabei sein!

Heidi Klum (49) fällt bei der Entscheidung von Germany's next Topmodel aus! Eigentlich ist die Model-Mama bei jeder wichtigen Entscheidung persönlich anwesend, damit sie ihre Küken genaustens unter die Lupe nehmen kann. Bereits in der vergangenen Woche konnte die Entscheidung wegen eines Sturms nicht wie gewohnt stattfinden. Und auch in dieser Woche ist mal wieder alles anders. Denn Heidi kann heute bei der Entscheidung nicht persönlich dabei sein!

"Wir werden alle jeden Tag auf den Coronavirus getestet. Und was soll ich sagen? Heute Morgen waren zwei kleine Streifen da", berichtete die 49-Jährige ungeschminkt aus ihrem Badezimmer und führte weiter aus: "Deswegen kann ich heute leider nicht zum Set gehen." Doch die Walks ihrer Kandidatinnen möchte sie sich trotzdem nicht entgehen lassen. "Ich dachte mir, dass ich mir eure Walks in meinem Garten anschaue – will euch ja nicht anstecken", hatte Heidi eine Lösung parat.

Als die Neu-Models die Nachricht über die kranke Heidi bekamen, waren alle offensichtlich ziemlich überrascht. "Ich bin total schockiert, dass Heidi nicht dabei sein konnte", erklärte eine der Kandidatinnen. Die Mädels zeigten sich jedoch auch erleichtert, dass es Heidi offenbar nicht ganz so schlimm erwischt hat.

MEGA Heidi Klum am Set der 18. GNTM-Staffel, Dezember 2022

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

MEGA Heidi Klum beim Dreh der 18. GNTM-Staffel

