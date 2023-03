Kristin Cavallari hat per Textnachricht Schluss gemacht!

Kristin Cavallari (36) gesteht unfeines Verhalten! Im Jahr 2020 hatte sich die US-amerikanische TV-Persönlichkeit nach sieben Jahren von ihrem Ehemann Jay Cutler (39) scheiden lassen. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Nach ihrem Ehe-Aus ließ es die Beauty erst mal langsam und ruhig in ihrem Liebesleben angehen. Nun verrät sie, dass sie sich erst kürzlich von jemandem trennte: Schluss gemacht hat Kristin per Textnachricht!

In ihrem Podcast "Back to the Beach with Kristin and Stephen", den sie gemeinsam mit Stephen Coletti macht, legt die 36-Jährige ein Geständnis ab: "Ich habe schon öfter mit Männern per SMS Schluss gemacht", erklärt die dreifache Mama. Wenn die TV-Bekanntheit merke, dass die Beziehung zu einem Date-Partner nach eineinhalb bis zwei Monaten Kontakt zu nichts führe, dann mache sie Schluss: "Das habe ich erst kürzlich mit einer Textnachricht gemacht. Ich weiß, das ist ziemlich bescheuert", gibt sie zu.

Im Podcast "Off the Vine" plauderte Kristin erst vor wenigen Wochen darüber, wie sie ihren Nachwuchs in die Partnersuche einbezieht. "Ich spreche mit ihnen über Dates. Sie haben eine sehr starke Meinung zu jedem Typen", berichtete die Blondine. In der Regel stelle sie den dreien ihre Verehrer zwar nicht vor, doch es kam auch mal zu einer Ausnahme. "Sie durften einen Typen bei unserem ersten Date kennenlernen, weil sie so neugierig auf ihn waren. Aber ansonsten habe ich ihnen niemanden vorgestellt." Dennoch erzähle sie ihnen, mit wem sie sich trifft oder spricht. "Sie haben auch hohe Ansprüche an mich", betonte die Schauspielerin.

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari und ihr Ex-Mann Jay Cutler

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im August 2022

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Kindern

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kristin per SMS Schluss macht? Geht gar nicht! Finde ich voll ok. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de