Kristin Cavallari diskutiert Dating-Leben mit ihren Söhnen

Kristin Cavallaris (36) Kinder haben ein Mitspracherecht, was das Beziehungsleben ihrer Mutter angeht! Die ehemalige The Hills-Darstellerin hat drei Kinder – ihre Söhne Camden und Jaxon sowie Töchterchen Saylor. Vom Vater der Rasselbande, Jay Cutler (39), ließ sie sich jedoch im Frühjahr 2020 scheiden. Auch die darauffolgende Liaison mit dem Comedian Jeff Dye ging schief. Dennoch datet Kristin fleißig – und diskutiert auch mit ihren Kids über ihre potenziellen Partner!

Im Podcast "Off the Vine" plauderte die 36-Jährige über ihren Nachwuchs und wie er in ihrer Partnersuche einbezogen wird. "Ich spreche mit ihnen über Dates. Sie haben eine sehr starke Meinung zu jedem Typen", berichtete Kristin. In der Regel stelle sie den dreien ihre Verehrer zwar nicht vor, doch es kommt auch zu Ausnahmen. "Sie haben einen Typen bei unserem ersten Date kennengelernt, weil sie so aufgeregt waren, ihn zu treffen. Aber ansonsten haben sie niemanden getroffen." Dennoch erzähle sie ihnen, mit wem sie sich trifft oder spricht. "Sie haben auch hohe Ansprüche an mich", betonte die Schauspielerin.

Von ihren Söhnen bekommt Kristin sogar hin und wieder Tipps, wie sie bereits im vergangenen Sommer in ihrer Instagram-Story verraten hatte. "Jaxon hat gerade gesagt, dass ich mich mit jemandem treffen muss, der älter ist", hatte sie ihren Followern damals den Ratschlag des Achtjährigen weitergegeben.

Getty Images Kristin Cavallari und ihr Ex-Mann Jay Cutler

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im Dezember 2022

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Söhnen im Juli 2022

