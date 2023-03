Nach Demenz-Diagnose: Bruce Willis' Frau teilt Throwback

Emma Heming (44) macht Bruce Willis (67) eine Liebeserklärung! Vor wenigen Wochen machte die Familie des Schauspielers öffentlich, dass er nicht nur an Aphasie, sondern auch an Demenz leidet. Derzeit gebe es keine Behandlungsmöglichkeiten dafür – sein Zustand werde zunehmend schlechter. Bruce' Angehörige sind ihm in dieser Zeit aber eine große Stütze. Seine Frau Emma erinnert sich nun an einen schönen gemeinsamen Moment zurück und widmet ihm rührende Worte.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 44-Jährige ein Throwback-Video, in dem Bruce ein Interview von ihr zitierte. Darin sprach Emma über ihre Kosmetikmarke, die sich auf Hautpflegeprodukte für Mütter und werdende Mütter spezialisiert hat. Bruce schwärmte süß davon, woraufhin das Model kommentierte: "Oh mein Gott, mein größter Fan. Ich bin in ihn verliebt."

Emma hat sich inzwischen professionelle Hilfe von einer Demenzspezialistin geholt, um Bruce bestmöglich zu versorgen. "Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Teepa Snow zu arbeiten, die mir geholfen hat, meinen Wissensschatz in der Demenzpflege zu erweitern", resümierte die zweifache Mutter nach dem Treffen.

Bruce Willis, Schauspieler

Emma Heming und Bruce Willis im April 2017

Emma Heming (rechts) mit der Demenzspezialistin Teepa Snow

