Bruce Willis' Frau sucht Hilfe bei einer Demenzspezialistin

Es wird alles getan, damit Bruce Willis (67) die bestmögliche Behandlung bekommt. Vor wenigen Tagen erst wurde bekannt, dass der Schauspieler an Demenz leidet. Der 67-Jährige ist in dieser schweren Zeit nicht allein – seine Liebsten geben ihm Rückhalt: Die Familie soll durch die Krankheit näher als je zuvor zusammengerückt sein. Bruce' Frau Emma Heming (44) möchte so viele schöne Erinnerungen für ihre Kids schaffen wie möglich. Um ihren Liebsten bestmöglich zu versorgen, hat sich Emma nun professionelle Hilfe gesucht.

In einem emotionalen Instagram-Post posierte Emma mit der Demenzspezialistin Teepa Snow, um einige der Fortschritte zu teilen, die sie im Umgang mit der degenerativen Erkrankung ihres Mannes gemacht hat. "Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Teepa Snow zu arbeiten, die mir geholfen hat, meinen Wissensschatz in der Demenzpflege zu erweitern", teilte sie mit. "Sie ist eine liebevolle, mitfühlende und kompetente Führungskraft in diesem Bereich. Sie ist ein Geschenk", schwärmte Emma weiter.

Die lizenzierte Beschäftigungstherapeutin lobte Emma für ihre Bemühungen: "Sie hat absolut bemerkenswerte Arbeit geleistet, indem sie Bruce die richtige Unterstützung gegeben hat, als sich sein Zustand verändert hat, und uns dabei geholfen, sein Leben in praktischen Dingen so umzugestalten, dass es weiterhin lebenswert ist." Frontotemporale Demenz sei nie einfach", erklärte sie weiter, "aber mit dem richtigen Programm und der richtigen Unterstützung ist es möglich, weiterzuleben."

Bruce Willis, Schauspieler

Emma Heming (rechts) mit der Demenzspezialistin Teepa Snow

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

