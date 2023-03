Trotz Verbot: Lewis Hamilton will sich politisch äußern

Lewis Hamilton (38) lässt sich nicht den Mund verbieten. Der Autoliebhaber gehört zu den besten Formel-1-Fahrern aller Zeiten. Neben der Rennstrecke nutzt der Brite seit Jahren seine Reichweite, um Diskussionen abseits des Sports anzuregen. Im Dezember führten die Verantwortlichen allerdings neue Paragrafen ein, wonach es Formel-1-Fahrern ohne ausdrückliche Genehmigung nicht erlaubt ist, sich im Rahmen eines Grand Prix politisch zu äußern. Doch das lässt sich Lewis nicht gefallen.

"Wir haben diese Plattform und ich fühle eine große Verantwortung. Ich bin nicht nur ein Formel-1-Fahrer und kann nicht einfach nur Erfolg haben und mein Leben weiterführen. Dies ist eine Plattform, um Veränderungen anzustoßen und Gespräche zu führen", stellte der Mercedes-Fahrer im Podcast "The Fast and the Curious" klar. Er wolle "diese unbequemen Gespräche anregen" und "die Leute zur Verantwortung ziehen, die in der Vergangenheit mit dem Status quo zufrieden waren". Aber damit nicht genug: "Das frustriert mich. Wir können etwas verändern und ich möchte dazu beitragen, dass sich die Menschen mehr einbezogen fühlen. Unser Sport, der Motorsport, aber auch jeder andere Sport oder jedes andere Unternehmen sollte nicht so weitermachen können, ohne zu zeigen, dass es Vielfalt gibt".

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lewis den Regeln widersetzt. Bereits im April vergangenen Jahres drohte ihm Ärger – wegen seiner Ohrringe. Das Tragen von Schmuck ist nämlich während eines Rennens nicht erlaubt – Lewis ignorierte das. "Man sollte so sein können, wie man ist", stellte der Fahrer klar.

