Fashion Week: Jared Leto posiert im extravaganten Zweiteiler

Jared Leto (50) setzt erneut ein Mode-Statement! Der Schauspieler ist bekannt für seine extravaganten Looks und darf so auch auf der New Yorker Fashion Week nicht fehlen. Diese ist die beste Gelegenheit für die Promis, sich in den ausgefallensten Styles zu präsentieren. So ließ es der Sänger sich auch nicht nehmen, auf eine Fashion-Show am Montag in einem extravaganten Outfit zu erscheinen. Jared zog in einem floralen Zweiteiler alle Blicke auf sich.

Der seidene Look von der Luxusmarke Gucci bestand aus einem taillierten, langen Rock mit einer Hose darunter sowie einer sportlichen Kapuzenjacke mit Reißverschluss und weiten Ärmeln. Das Blumenmuster auf dem seidenen weißen Stoff erinnerte an einen japanischen Kimono. Zu dem Zweiteiler kombinierte der Oscar-Gewinner stylishe Pantoletten mit weißen Socken, sowie eine rote Baseball-Cap.

Während der Fashion-Show saß Jared neben Lil Nas X in der ersten Reihe – nur zwei Sitze weiter von der Chefredakteurin der amerikanischen Vogue, Anna Wintour (72). Neben dem Rapper wirkte er dann auch gar nicht mehr so auffällig: Denn Lil Nas X glänzte in einem monoton silbernen Outfit.

MEGA Jared Leto im September auf der New York Fashion Week

Getty Images Jared Leto, Lil Nas X und Anna Wintour

Actionpress / T. Jackson / BACKGRID Lil Nas X im September in New York

