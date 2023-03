Diesen Promi hätte Renata Lusin bei "Let's Dance" gewählt

Diese Entscheidung könnte wohl einige überraschen! Bereits in der vergangenen Staffel hatte sich Renata Lusin (35) ihren Tanzpartner aussuchen dürfen – sie wählte Sportler Mathias Mester (36), mit dem sie auf dem dritten Platz landete. Da sie auch die letzte Profi-Challenge gemeinsam mit Christian Polanc (44) gewann, hätte sie sich auch in diesem Jahr ihren Tanzpartner aussuchen dürfen. Aufgrund ihrer Schwangerschaft fällt die Tänzerin für diese Staffel jedoch aus. Für diesen Promi hätte sich Renata entschieden!

"Nach der ersten Show habe ich gedacht: 'Ich würde, glaube ich, Knossi (36) nehmen'", erklärt die 35-Jährige im Nähkästchentalk mit RTL. Der Streamer habe die Profitänzerin nämlich emotional direkt überzeugen können und sei für sie ein richtiges Überraschungspaket! Dass der Internetstar in der vergangenen Sendung bloß 9 Punkte von der Jury für seine Rumba bekam, kann Renata gar nicht nachvollziehen. "Er hat nicht so schlecht getanzt, wie er bewertet wurde“, bemerkt sie.

Ihr Profi-Challenge-Partner Christian Polanc hatte sich in der Kennenlernshow Sharon Battiste (31) ausgesucht. In einem Livestream des Senders verriet der Tanztrainer auch, warum er sich für die Ex-Bachelorette entschieden hatte. "Talent ist das eine. Aber man muss auch ein Gefühl dafür haben, ob man mit derjenigen die nächsten drei Monate verbringen kann und will. Und ob das auch funktioniert und man das Gefühl hat, man kann mit dem Menschen auch wirklich was erreichen", erklärte er.

