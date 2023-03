Falls Prinz Harry zur Krönung kommt: Die Kids bleiben daheim

Die Fans werden Prinz Harrys (38) Familie wohl auch bei der Krönung nicht zu Gesicht bekommen. Am 6. Mai wird sein Vater endlich offiziell zum Nachfolger von Queen Elizabeth II. (✝96) erklärt. Das feiert ganz Großbritannien mit einer riesigen Feier. Ob sein von den royalen Pflichten zurückgetretener Sohn und seine Frau Herzogin Meghan (41) der Zeremonie beiwohnen werden, ist immer noch nicht klar. Aber auch wenn sie dabei sind: Charles' Enkel Archie (3) und Lilibet (1) werden vermutlich nicht zur Krönung kommen!

Denn selbst wenn sie mit ihren Eltern aus den USA nach Großbritannien fliegen werden – eine Rolle bei der Zeremonie werden wohl nur die arbeitenden Royals spielen. Archie und Lilibet kommen also vermutlich nicht einmal zu dem Event. Auf dem berühmten Balkon des Buckingham Palace werden wahrscheinlich ebenfalls nur die berufstätigen Royals und ihre Kinder nach dem Gottesdienst erscheinen. Ihr Cousin Prinz George (9), der nach seinem Vater Prinz William (40) mal den Thorn übernehmen wird, könnte in der Zeremonie allerdings sogar einen aktiven Part übernehmen.

Auch bei den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum der Queen im vergangenen Sommer traten Archie und Lilibet nicht in der Öffentlichkeit auf. Harry und Meghan nahmen wenigstens am nationalen Dankesgottesdienst teil. Und die Krönungszeremonie fällt diesmal ja auch noch auf einen ganz besonderen Tag: Archie feiert am 6. Mai nämlich seinen vierten Geburtstag.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison im Mai 2019

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im April 2019

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

