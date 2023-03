Kurz vor Geburt: Kisu zeigt Kinderzimmer für ihre Tochter

Kisu (31) ist bestens vorbereitet! Im vergangenen November verkündete die YouTuberin, dass sie zum zweiten Mal Mama wird: Sie und ihr Mann Kevin erwarten nach ihrer Tochter Milena ein weiteres Mädchen! Allzu lange müssen sich die beiden nicht mehr gedulden, denn die Influencerin befindet sich mittlerweile schon im achten Monat. Deshalb hat sie bereits ein paar Vorkehrungen getroffen, die sie nun mit ihrer Community teilte: Kisu präsentierte das Kinderzimmer für ihre ungeborene Tochter.

Die YouTuberin zeigte in ihrer Instagram-Story, woran sie in den vergangenen Wochen gearbeitet hat – und zwar an dem Kinderzimmer ihres kleinen Mädchens. In dem kurzen Clips sieht man, dass die bald zweifache Mama das Zimmer in verschiedenen Brauntönen eingerichtet hat. "Das Babyzimmer ist fast fertig, die wichtigsten Sachen stehen, das ist die Hauptsache", erklärte die 31-Jährige. So befinden sich bereits ein Schaukelstuhl, ein Babybett sowie eine Wickelkommode in dem Raum. "Ich bin so, so happy, wie das ganze Zimmer hier geworden ist", merkte sie erleichtert an.

Mit dem restlichen Teil möchte Kisu noch etwas abwarten. "Das erstmal ein schöner Nutzraum für mich, noch hält sich hier ja nicht wirklich ein Neugeborenes auf", teilte sie ihren Fans mit und kündigte an, dass auch ihre erste Tochter in dem Zimmer ihren Platz haben soll: "Ich denke, ich richte noch eine Milena-Ecke ein, damit sie busy ist, während ich zum Beispiel wickel."

Anzeige

Instagram / kisu Kinderzimmer von Kisus Tochter

Anzeige

Instagram / kisu Kinderzimmer von Kisus Tochter

Anzeige

Instagram / kisu Kisu und ihre Tochter Milena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de