Nach TV-Diss: Joachim Llambi entschuldigt sich bei Cora

Zeigt Joachim Llambi (58) etwa Reue? Vor acht Jahren nahm Cora Schumacher (46) an der beliebten TV-Tanzshow Let's Dance teil. Gemeinsam mit dem Profi Erich Klann (35) tanzte sie einen Jive zu Taylor Swifts (33) Song "Shake it off" – Llambi gefiel die Tanzeinlage aber überhaupt nicht: Er gab der Schauspielerin dafür eine minus Eins. Aber auch heute noch macht er sich darüber lustig. Für Cora ein absolutes No-Go: Im Netz machte sie ihrem Ärger Luft. Nun folgte endlich Llambis Entschuldigung!

In einem Interview mit Bild sah der 58-Jährige seinen Fehler mehr oder weniger ein: "Es tut mir leid, wenn es Cora Schumacher verletzt, aber ich muss natürlich die Leistung bewerten. Gerne lade ich Frau Schumacher zu einem Kaffee ein und wir sprechen uns einfach aus." Für Cora kommt es allerdings nicht infrage, Llambis Entschuldigung anzunehmen: "Diese angebliche Entschuldigung nehme ich ihm nicht ab und ich akzeptiere sie auch nicht. Schon gar nicht will ich mit Herrn Llambi einen Kaffee trinken."

Die 46-Jährige glaubt, dass die Worte des "Let's Dance"-Jurors nicht erst gemeint sind: "Er hat doch nur Angst, dass es bald eine ähnliche Diskussion um ihn und sein Verhalten gibt, wie es bereits bei Dieter Bohlen (69) der Fall ist. Warum unterstützt RTL einen Typen wie Llambi? [...] Die Zeit dieser alten, bösen Männer ist vorbei." Cora fordert, dass Llambi "sein Verhalten gegenüber Frauen" überdenkt.

Getty Images Cora Schumacher und Erich Klann im März 2015

Getty Images Joachim Llambi

Getty Images Cora Schumacher im Juni 2015

