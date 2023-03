"Peter Pan & Wendy": So cool ist Jude Law als Kapitän Hook

Jude Law (50) wird zum legendären Piraten. In den vergangenen Jahren hat Disney seine alten Klassiker immer wieder als Realfilm neu zum Leben erweckt. Filme wie "Cinderella" oder Die Schöne und das Biest waren sogar richtig erfolgreich. 2023 werden direkt mehrere Neuverfilmungen veröffentlicht. Zu "Arielle" gab es bereits einen Trailer und nun folgt "Peter Pan & Wendy" – und dabei können Fans einen Blick auf Jude als Bösewicht Kapitän Hook erhaschen.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Disney den ersten offiziellen Trailer zu "Peter Pan & Wendy". Der Film soll die Geschichte des Jungen, der nie erwachsen wird, neu erzählen. Dabei darf natürlich auch der böse Pirat Kapitän Hook nicht fehlen. In diese Rolle schlüpft Jude und der kurze Clip zeigt, wie ähnlich er der Vorlage aus dem Zeichentrickfilm sieht. In der gezeigten Szene taucht der Hollywoodstar in einer roten Uniform und mit langem Degen auf einer Mauer auf. Dank der zottelig langen Haare und dem gezwirbelten Bart ist Jude allerdings kaum wiederzuerkennen.

Die Produktion zu "Peter Pan & Wendy" soll wohl schon vor einigen Jahren begonnen haben. Im Juli 2020 wurde Jude mit längeren Haaren als sonst erwischt. Das brachte Vermutungen in Umlauf, dass der 50-Jährige sich vielleicht auf die Dreharbeiten als Piratenkapitän vorbereitet. Zu dem Zeitpunkt war seine Besetzung in dem Film aber noch nicht bestätigt.

Action Press Jude Law in Los Angeles

Getty Images Jude Law im Februar 2019

Getty Images Jude Law im März 2022

