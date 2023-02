Es steht fest: Ikke Hüftgold ist beim ESC-Vorentscheid dabei

Jetzt wird es für Ikke Hüftgold (46) ernst! Am 13. Mai findet die diesjährige Ausgabe des Eurovision Song Contest im englischen Liverpool statt. Doch wer vertritt dieses Jahr Deutschland in dem beliebten Musikwettbewerb? Darüber wird am Freitag, den 3. März, abgestimmt. Acht Acts, die beim ESC-Vorentscheid antreten, standen schon fest. Über einen neunten Act wurde auf TikTok abgestimmt. Jetzt ist klar: Ikke Hüftgold fährt zum ESC-Vorentscheid!

Die Wahl auf TikTok, wer als neunter und damit letzter Act zum ESC-Vorentscheid darf, fiel auf den Ballermannsänger. 52 Prozent der User stimmten für Ikkes Partysong "Lied mit gutem Text". Mit dem Stück wird der 46-Jährige am 3. März unter anderem gegen Acts wie das Duo Frida Gold, Sänger Trong (30) und die Band Lord Of The Lost antreten.

Dass die TikTok-Nutzer sich für Ikke entschieden, berührte den "Layla"-Produzenten sehr. "Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Danke an meine unfassbar krasse Partygemeinde, danke an alle, die den deutschen Partyschlager genauso lieben wie ich", fand Ikke auf Instagram liebe Worte für seine Fans. Meint ihr, der Partyschlagerstar hat eine Chance, den ESC-Vorentscheid zu gewinnen? Stimmt unten ab!

Ikke Hüftgold bei "Promi Big Brother 2020"

Die Band Frida Gold

Trong, Sänger

