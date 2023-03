"Zahnlücken-Johnny": GNTM-Sarah wurde für Gebiss gemobbt

Sarah Benkhoff hatte keine leichte Kindheit! Aktuell kämpft sie bei Germany's next Topmodel um den Sieg und begeistert bereits in Folge drei alle mit ihrem Look: Star-Fotograf Rankin vergleicht sie sogar mit Megastar Megan Fox (36). Das lässt die 20-Jährige natürlich übers ganze Gesicht strahlen – und auch sonst zeigt Sarah gerne ihre makellosen Zähne. Doch der Weg zu diesem Lächeln war hart...

In der aktuellen Folge packt Sarah über den Leidensweg mit ihrem Gebiss aus: Früher hatte sie Zapfenzähne – eine genetisch bedingte Zahnfehlbildung, bei der einige Zähne deutlich kleiner sind als normal. "In der Grundschule wurde ich sehr gemobbt, ich wurde immer Zahnlücken-Johnny genannt. Und das hat mich sehr mitgenommen", verrät sie traurig. Aus Angst habe die gelernte Friseurin deshalb nie mit offenem Mund gelacht, aber auch nicht frei gesprochen. Vor drei Jahren erfüllten ihr ihre Eltern dann den Wunsch nach einem makellosen Gebiss.

Sarah ist aber längst nicht die einzige GNTM-Kandidatin, die in ihrer Vergangenheit schlimme Erfahrungen mit Mobbing machen musste. Auch Kandidatin Emilia Steitz hatte bereits erzählt, als Kind gehänselt worden zu sein: Weil sie über 1,90 Meter groß ist, wurde sie als Giraffe bezeichnet. "Ich habe mich öfter auf den Klos versteckt", hatte sie berichtet.

Sarah Benkhoff, GNTM-Kanddidatin 2023

Sarah, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Emilia, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

