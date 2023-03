Chris Pine scherzt über angebliches Drama mit Harry Styles

Doch kein böses Blut? Im neuen Film "Don't Worry Darling" spielt Chris Pine (42) an der Seite von Harry Styles (29). Ihr Auftritt bei den Filmfestspielen in Venedig wurde dabei zu einem echten Internetphänomen. In einem Clip soll es nämlich so ausgesehen haben, als hätte der Sänger den Star Trek-Hottie angespuckt! Dies wurde jedoch von beiden Seiten bereits dementiert. Ein anderes Video zeigt dagegen den "Das gibt Ärger"-Darsteller ziemlich gelangweilt, während der Musiker ein Interview gibt. Nun äußert sich Chris scherzhaft zu dem angeblichen Drama mit Harry!

"In Venedig wurden normale Dinge in eine Situation verwandelt, die die Leute vielleicht gern so gehabt hätten", äußert sich der Schauspieler in einem Interview mit Esquire. Insbesondere das Internet habe das Ganze noch verstärkt. Doch der 42-Jährige nehme das auch mit Humor. "All die Memes, die ich von meinem Gesicht gesehen habe, haben mich zum Lachen gebracht", gibt er zu. Zu seinem gelangweilten Ausdruck hat Chris aber auch eine Erklärung: "Manchmal ist die Frage einfach nicht so interessant, man schaltet gedanklich ab und schaut an die Decke, weil sie so hübsch ist."

Doch auch der "Watermelon Sugar"-Interpret kann offenbar über die Situation lachen. Auf einem Konzert während seiner Tour im vergangenen September hat Harry laut Us Weekly verkündet: "Es ist toll, wieder in New York zu sein. Ich bin nur mal eben nach Venedig geflogen, um Chris Pine anzuspucken."

Getty Images Chris Pine im Dezember 2022

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

