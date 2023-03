Das sind Eva Mendes' ganz persönliche Erziehungstipps!

Schauspielerin Eva Mendes (48) und Partner Ryan Gosling (42) sind wahre Erziehungsprofis, denn die beiden sind stolze Eltern zweier Töchter: Esmeralda und Amda. Trotz des Lebens im Rampenlicht steht Familie für die beiden immer an erster Stelle, denn ihr gesamter Alltag ist an die Kinder angepasst. Während das Power-Couple normalerweise ihr Familienleben privat hält, gibt Eva Mendes nun ganz persönlichen Erziehungstipps preis.

Unter ihrem aktuellen Instagram-Video mit der Unterschrift: "Einige gute Erziehungsratschläge, die ich gehört habe und nach denen ich lebe", teilt Eva Mendes ihre ganz persönlichen Tipps mit ihren Followern. "Ich möchte, dass meine Kinder mich anrufen, wenn sie Probleme haben, anstatt Angst vor meiner Reaktion haben zu müssen", erzählt die Schauspielerin. Dafür seien laut der 48-jährigen Mutter die Verbindung und eine offene und ehrliche Kommunikation der Schlüssel.

In der Caption erwähnt sie außerdem, dass sie immer versuche, sich mit ihren Kindern zu verbinden. "Besonders in den schwierigsten Zeiten, wenn ich nicht will und lieber wütend bin", verdeutlicht sie. In dem Video erklärt die Schauspielerin auch, dass sie sich vor allem darauf freue, dass ihre Kinder sie bei jeglichen Problemen anrufen werden.

Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, September 2012

Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de