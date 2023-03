Drake will nicht mehr seine Ex-Frauen in seinen Songs nennen

Manche Sachen fallen einem erst im Nachhinein auf! Drake (36) gilt als einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Seit 2010, als er mit seinem Debütalbum "Thank Me Later" überzeugt hatte, stürmt das Musiktalent die Charts. In seinen Songs hatte er häufig die Namen seiner Verflossenen erwähnt. Beispielsweise bezog er sich in "Diplomatic Immunity" auf seine Beziehung mit Jennifer Lopez (53) und sang: "2010 was when I lost my halo, 2017, I lost a J.Lo." Nun bereut Drake die namentliche Nennung der Frauen!

Im Gespräch mit Lil Yachty (25) in der Sendung "Moody Conversations" gab der Rapper zu: "Ich hasse es, das zu hören!" Er sei der Meinung, dass er auf die Namen realer Personen in seinen Liedern lieber hätte verzichten sollen. Obwohl er klarstellte, dass die Texte nie in böser Absicht geschrieben worden seien, habe ihn eine seiner Ex-Frauen einmal damit konfrontiert. Sie habe ihm erklärt: "Es ist nicht unbedingt das, was du über mich sagst, sondern die Tatsache, dass du es sagst." Manche Informationen sollten einfach nicht namentlich an die Öffentlichkeit gelangen.

Drake gesteht, dass es ihm nicht leicht falle, damit aufzuhören. "Ich mag es in der Musik ehrlich zu sein, also ist das ein Hin und Her", erklärte der Songwriter. Außerdem bedauert der Ex-Freund von Rihanna (35), dass er in seinen Texten Kritik an älteren Rappern geübt hatte. Er werde sein Bestes geben, jetzt damit aufzuhören.

Drake bei den Billboard Music Awards 2021

Drake, Rapper

Getty Images Drake, Rapper

