"Würdevoller Abgang": Plant Drake etwa sein Karriere-Aus?

Kehrt er dem Musikbusiness den Rücken? Drake (36) ist einer der erfolgreichsten Rapper der vergangenen Jahre und stürmte mit Hits wie "Hotline Bling" schon etliche Male die Charts. Für seine musikalischen Leistungen wurde der geborene Kanadier auch schon mit den prestigeträchtigsten Awards im Musikbusiness ausgezeichnet. Da könnte sich der Hip-Hop-Star ruhigen Gewissens zurücklehnen und die Seele baumeln lassen: Plant Drake etwa sein Karriere-Aus?

Im Talk mit Rapper-Kollege Lil Yachty (25) erzählt der "God's Plan"-Interpret auf Lils YouTube-Kanal: "Ich denke, ich bin mittlerweile an dem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich über einen würdevollen Abgang aus dem Showgeschäft nachdenke." Er habe beobachtet, dass der Konkurrenzkampf im Musikbusiness sehr groß sei und dass man fast schon süchtig danach werde, meint Drake. Seine Fans können jedoch beruhigt sein, denn der 36-Jährige erklärt: "Tatsächlich bin ich im Moment aber noch nicht bereit für einen Musik-Exit. Ich werde hier und da immer noch auf die Bühne gehen, jedoch werde ich nicht mehr mit anderen konkurrieren."

Konkurrenzkampf hat der "Nice For What"-Interpret wohl auch nicht nötig, da er in vielerlei Hinsicht wohl außer Konkurrenz ist. Drake konnte im Laufe seiner Karriere mehr digitale Single-Verkäufe verbuchen als jeder andere Musikkünstler in der US-Geschichte und er hält den Rekord für die meisten Billboard Music Awards mit insgesamt 34 Trophäen.

Anzeige

Getty Images Drake im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Drake, Rapper

Anzeige

Getty Images Drake bei den Billboard Music Awards 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de