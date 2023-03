Inklusive Diagnose: Prinz Harry macht eine Live-Therapie!

Prinz Harrys (38) Therapie gibt neue Aufschlüsse über sein Seelenleben. Nach seinen Behauptungen, die in seiner Doku und in seiner Biografie zu sehen waren, musste er viel Gegenwind aus seiner Familie einstecken: König Charles (74) schmiss seinen Sohn und dessen Gemahlin Herzogin Meghan (41) aus dem UK-Anwesen des Paares. Was die Royals wohl zu den neuesten Ereignissen sagen werden? Im Live-TV-Gespräch mit einem Psychologen wurde Harry folgende Diagnose gestellt!

Wie The Sun berichtet, setzte sich der 38-Jährige mit dem Arzt Gabor Mate zusammen und sprach live im TV über seine Traumata. In der Sitzung übte Harry außerdem Kritik an dem englischen Staatsoberhaupt und betonte, dass er ein besserer Vater als Charles sein wolle. Im Laufe des Termins kam der Mediziner zu folgendem Schluss: "Wenn ich das Buch lese, diagnostiziere ich bei Ihnen ADHS, ich sehe es als normale Reaktion auf normalen Stress, nicht als Krankheit." Sein Patient schien es auf die leichte Schulter zu nehmen und scherzte: "Danke für die kostenlose Sitzung."

Harry geht offen damit, um oftmals professionelle Hilfe aufgesucht zu haben. So sprach er beim Masters of Scale Summit über mentale Gesundheit. "Ich ging durchs Leben und dachte, es gäbe nur einen Weg zu leben. Und die Therapie ließ diese Seifenblase platzen", erzählte Harry laut Page Six.

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

Getty Images König Charles mit Prinz Harry, März 2012

Getty Images Prinz Harry im Juli 2022

