Überraschung gelungen: Diese KDRS-Kandidaten sind zurück

Kampf der Realitystars Folge sieben startet direkt mit einer Überraschung. Frank Fussbroich (57), Laura Blond und Bela Klentze (36) hatten nach der sechsten Stunde der Wahrheit die Qual der Wahl. Als Neuzugänge hatten sie die Möglichkeit, zwei der bereits ausgeschiedenen KDRS-Kandidaten zurückzuholen. Ihre Wahl fiel auf Anouschka Renzi (60) und Can Kaplan – was für unterschiedliche Reaktionen in der Gruppe sorgte. Vor allem Anouschka selbst, die bei ihrer vorzeitigen Rauswahl nicht unglücklich war, freute sich doch auf die Rückkehr: "Nach drei, vier Tagen wurde es langweilig im Hotel."

Während Anouschka nach ihrer Ankunft von Dennis Lodi freudig begrüßt wurde, sorgte Cans Eintreffen für gemischte Gefühle. "Ich bin zurück und jetzt geht es richtig los", kündigte er an. Laura Blond schaute zuversichtlich auf die Entscheidung zurück, doch Jens Hilbert (47) äußerte Bedenken. Er hatte Can zuvor rausgewählt, da er fand, dass der Unternehmer sich in der Sala zu sehr wie der Bachelor benehme. Nach Cans Rückkehr suchten beide das Gespräch, doch trotz Klärungsversuchen scheint ihr Verhältnis nach wie vor angespannt zu sein.

Frank, Laura und Belas Auswahl war groß: Neben Can und Anouschka sind bereits Hati Suarez, Daymian Weiß, Ailton (51), Anina Semmelhaack, Linda Nobat (30), Shawne Fielding (55), Martin Semmelrogge (69) und Christin Okpara (29) ausgeschieden. Auch für Anita Latifi (29) war der Kampf um den Titel "Realitystar des Jahres" bereits beendet – allerdings endgültig. Die Rapperin musste das Format aufgrund ihrer Schwangerschaft vorzeitig verlassen und durfte nicht wiederkehren.

