"Langfristig gebunden": Ant ist happy mit Renée Zellweger!

Es scheint Renée Zellweger (53) und Ant Anstead (43) ernst zu sein! Seit Juni 2021 sind die zweifache Oscar-Preisträgerin und der britische TV-Moderator nun schon in einer Beziehung. Verlobt sind die beiden angeblich nicht – auch wenn es dazu etliche Spekulationen in der Vergangenheit gab. Aber auch ohne Ring am Finger sollen sich die beiden ihrer Liebe sicher sein: Ihre Beziehung hat für Renée und Ant Zukunft!

"Die zwei verbringen viel Zeit zuhause. Es ist eine ganz normale Beziehung und beide sind langfristig gebunden", verrät ein Insider gegenüber People. Zurzeit sollen die beiden ein eher ruhigeres Familienleben abseits des Rampenlichts mit den Kindern des 43-Jährigen genießen. "Ant ist sehr glücklich mit Renée. Er liebt sie wirklich", erzählt die Quelle weiter. Der Autoexperte wolle wohl nichts überstürzen, er soll einer Hochzeit aber nicht ganz abgeneigt sein – es wäre für ihn bereits die dritte.

Im vergangenen Oktober plauderte ein anderer Informant mit Us Weekly über die Beziehung der beiden. "Die zwei haben das Thema Hochzeit absichtlich kleingeredet, obwohl sie schon seit einer Weile darauf zusteuern", verriet er. Eigentlich seien die beiden darauf bedacht, alles ruhig anzugehen: "Sie versuchen, nicht zu viel zu überstürzen und sind beide sehr privat, wenn es um ihre genauen Arrangements geht, aber Freunde glauben, dass eine Verlobung sehr bald sein könnte."

Instagram / ant_anstead Renée Zellweger und Ant Anstead

MEGA Renée Zellweger mit Ant Anstead und seinem Sohn Hudson

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im Juli 2022

