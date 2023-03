Nächste öffentliche Liebe? Stefan Mross plant Show mit Neuer

Findet auch Stefan Mross' (47) nächste Beziehung im Rampenlicht statt? Vor wenigen Monaten wurde das Ehe-Aus des Schlagersängers mit der einstigen DSDS-Kandidatin Anna-Carina Woitschack (30) bekannt. Die beiden hatten ihre Liebe in aller Öffentlichkeit ausgelebt und standen mehrfach zusammen auf der Bühne. Anna-Carina ist inzwischen wieder vergeben und auch Stefan soll eine neue Partnerin haben: Eva Luginger, die beste Freundin seiner Ex. Nimmt sie nun auch in der Musik die Stelle ihrer Vorgängerin ein?

Eva ist selbst Schlagersängerin und hatte bereits 2018 in Stefans Show "Immer wieder sonntags" performt. Am 6. Juli wird sie wohl gemeinsam mit dem Trompeter auf der Bühne stehen. Auf Instagram promotete sie eine Veranstaltung mit dem Titel "Eva Luginger Schlagernacht" im bayrischen Taufkirchen. "Ich darf euch voller Stolz und Dankbarkeit verkünden, dass mein lieber Freund Stefan Mross mir an meinem ganz besonderen Abend zur Seite stehen wird", freute sich die 35-Jährige.

Darüber hinaus wurden die nächsten drei Termine von Stefans gemeinsamer Tour mit Anna-Carina, die trotz der Trennung stattfinden sollte, abgesagt. Die Shows Ende März stehen auf seiner Webseite allerdings nach wie vor im Kalender. Zuletzt hatte das Noch-Ehepaar betont, dass es sich weiterhin gut verstehe – wie das nach Stefans Liebesschlagzeilen aussieht, ist unklar.

Instagram / eva_luginger Eva Luginger und Anna-Carina Woitschack im August 2019

Instagram / eva_luginger Eva Luginger, Sängerin

Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

