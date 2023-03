Süß: Schwangere Meghan Trainor tanzt mit Sohnemann Riley

Meghan Trainor (29) und ihr Sohn teilen einen süßen Moment. Die Sängerin verkündete im Januar, dass sie und ihr Partner Daryl Sabara (30) zum zweiten Mal Eltern werden. Dazu postete sie auch direkt die ersten Ultraschallbilder. 2018 war bereits ihr kleiner Sohn Riley auf die Welt gekommen. Mittlerweile ist die US-Amerikanerin hochschwanger und lässt ihre Follower an ihrem Mamaglück teilhaben: Meghan legt im Netz eine niedliche Performance mit Söhnchen Riley hin.

Bei Instagram teilt Meghan einen kurzen Clip, um ihren neuen Song "Mother" vorzustellen. Zusammen mit Riley legt die schwangere Musikerin einen kleinen Tanz hin, während das Lied im Hintergrund läuft. Doch ihr Sohn scheint schnell das Interesse an Mamas Video zu verlieren: Während er am Anfang noch neugierig in die Kamera schaut und fröhlich das Bein seiner Mutter umarmt, verschwindet er dann aus dem Bild. Die 29-Jährige macht aber trotzdem weiter und streicht sich begeistert über ihren in einen silberfarbenen Glitzer-Einteiler gehüllten Babybauch.

Mittlerweile hat Meghan schon über die Hälfte ihrer Schwangerschaft hinter sich gebracht und die Geburt scheint immer näher zu rücken. Allerdings blickt sie wohl nicht ganz unbesorgt auf die Entbindung. Der Grund sei der Notkaiserschnitt, mit dem Riley auf die Welt geholt werden musste. "Ich bin jetzt nervös, wenn ich daran denke, dass ich das noch einmal machen muss", erklärte sie Yahoo Life.

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Sängerin

Instagram / darylsabara Daryl Sabara und Meghan Trainor

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, Riley und Daryl Sabara im Zoo

