26. Woche: Vanessa Ciomber gibt ein Schwangerschaftsupdate

Vanessa Ciomber plaudert einige Details aus! Die Beauty und ihr Partner Philipp Stehler (34) haben vor wenigen Wochen eine freudige Neuigkeit verkündet: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Mittlerweile ist das Model bereits in der 26. Schwangerschaftswoche und hat sieben Kilogramm zugenommen. Das ist aber nicht das Einzige, was die werdende Mama in ihrer Instagram-Story jetzt ausplauderte: "Also so ganz grundlegend geht es mir sehr, sehr gut und ich möchte mal behaupten, dass ich alles relativ gut wegstecke, aber es gibt auch mal Gefühlschaos."

