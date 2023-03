Destiny's Child: So reich sind die ehemaligen Bandmitglieder

Destiny's Child ist eine der erfolgreichsten Girlbands aller Zeiten. Die Gruppe wurde 1990 unter dem Namen Girl's Tyme gegründet. Mit Hits wie "Bills, Bills, Bills" und "Say My Name" hatten die Musikerinnen gegen Ende des Jahrzehnts unter ihrem neuen Bandnamen ihren Durchbruch. Aufgrund interner Konflikte veränderte sich die Besetzung, doch Beyoncé (41) und Kelly Rowland (42) blieben bis zur Auflösung 2005 Teil der Band. Die Sängerinnen machten später solo Karriere. Welches der ehemaligen Mitglieder hat dabei am meisten Kohle angehäuft?

Just Jared enthüllte nun das Vermögen der Destiny's Child-Mitglieder. Den letzten Platz belegt Farrah Franklin (41) mit einem geschätzten Nettovermögen von etwa 190.000 Euro. Sie war nur sechs Monate in der Band, veröffentlichte seitdem einige Solo-Singles und erschien als Schauspielerin in Fernsehsendungen. LaTavia Roberson (41), die 2000 die Band verließ und seither in Reality-Shows auftritt, belegt mit 470.000 Euro den vorletzten Platz. LeToya Luckett (41) folgt mit etwa 4,7 Millionen Euro – auch sie konnte sich seit dem Ausstieg im Jahr 2000 mit Soloprojekten und TV-Auftritten etablieren.

Das meiste Geld haben also die Girls der finalen Besetzung abgestaubt. Mit 9,4 Millionen Euro ist Michelle Williams auf Platz drei des Rankings. Auch sie veröffentlichte ein Soloalbum und startete als Musicaldarstellerin durch. Kelly Rowland ergattert mit einem geschätzten Vermögen von 11,3 Millionen Euro den zweiten Platz. Die Sängerin konnte große Erfolge mit ihrer Musik erzielen und ist außerdem sehr beliebt als Jurorin in Castingshows. Als Person mit den meisten Grammys aller Zeiten steht Beyoncé an der Spitze des Vermögensrankings: Etwa 470 Millionen Euro soll die Ausnahmekünstlerin angesammelt haben.

Anzeige

Getty Images Destiny's Child, 1998

Anzeige

Getty Images Michelle Williams, Kelly Rowland und Beyoncé Knowles im Juni 2005

Anzeige

Getty Images Beyoncé bei den Grammy Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de