Tatsächlich: Riley Keough und Ben sind Eltern einer Tochter!

Somit ist es bestätigt! Lisa Marie Presley (✝54) wurde heute beerdigt und viele Stars und Familienmitglieder nahmen Abschied von der Musikerin. Auch ihre Tochter Riley Keough (33) war mit ihrem Mann Ben Smith-Petersen anwesend. Dieser hielt eine emotionale Rede, die aber auch Fragen aufwarf. Er sprach von einer Tochter – zuvor war nicht bekannt, dass das Paar Nachwuchs hat oder erwartet. Jetzt heißt es: Riley und Ben sind tatsächlich Eltern geworden!

Wie Us Weekly berichtet, wurden die Babynews bestätigt. Rileys Pressesprecher erzählte dem Online-Magazin, dass sie und Ben still und heimlich eine Tochter auf der Welt begrüßen durften. Nähere Informationen, beispielsweise zum Geburtsdatum oder Namen der Kleinen, sind nicht bekannt. In seiner Rede auf Lisa Maries Trauerfeier betonte Ben aber: "Danke, dass du mir gezeigt hast, dass Liebe das Einzige ist, was in diesem Leben zählt. Ich hoffe, ich kann meine Tochter so lieben, wie du mich geliebt hast."

Lisa Marie und ihr Schwiegersohn schienen eine sehr enge Verbindung miteinander gehabt zu haben. Er bedankte sich auch bei der Verstorbenen für ihre Empathie, ihre Stärke und alles, was sie ihm weitergegeben habe. "Ich bin ein Produkt deiner Herzlichkeit", schloss Ben ab.

Anzeige

Getty Images Riley Keough, September 2022

Anzeige

Getty Images Riley Keough und ihre Mutter Lisa Marie Presley, Oktober 2017

Anzeige

Getty Images Riley Keough, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de