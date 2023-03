Erster Job nach Haft: Boris Becker wirft Geld aus Fenster

Er nimmt sich selbst nicht so ernst! Im Mai 2022 wurde der Tennis-Star Boris Becker (55) wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Diese Strafe sollte er in einem Gefängnis in Großbritannien absitzen. Im Dezember des vergangenen Jahres wurde der dreifache Wimbledon-Sieger jedoch schon wieder entlassen. Seitdem konnte er einen großen Werbedeal an Land ziehen. In dem nimmt Boris sich selbst ziemlich auf die Schippe!

Der 30-sekündige Werbespot zeigt Boris, wie er in einem schicken Oldtimer vorfährt und eine luxuriöse Villa betritt. Aus deren Fenster wirft er ziemlich viele Geldscheine und sagt mit einem Augenzwinkern: "Schmeißen Sie Ihr Geld nicht aus dem Fenster." Gegenüber Bild am SONNTAG plaudert der Sportler aus: "Geld ist und war mir wichtig, aber der Spot ist natürlich Satire und Selbstironie!"

Boris nennt die Kooperation den "ersten Deal im neuen Leben". Er legt besonderen Wert darauf, der nächsten Generation eine Message mit auf den Weg zu geben. Der ehemalige Tennis-Profi habe zwar wirklich Geld aus dem Fenster geworfen, "aber sich dann selbst auf die Schippe zu nehmen, um der jüngeren Generation zu empfehlen", es ihm nicht nachzumachen, sei ihm wichtig.

Anzeige

Getty Images Boris Becker, Ex-Tennisprofi

Anzeige

Getty Images Boris Becker, April 2018

Anzeige

Getty Images Boris Becker bei einer Pressekonferenz von Eurosport, April 2018

Anzeige

Wie findet ihr, dass Boris sich in dem Spot selbst nicht zu ernst nimmt? Ich finde es megalustig. Ich finde es etwas unangebracht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de